Emniyet müdüründen şehit ailelerine maske ve eldivenli hediye paketi KARS Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, '10 Nisan Polis Haftası' dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan şehit polis ailelerini evlerinde ziyaret etti.

KARS Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, '10 Nisan Polis Haftası' dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan şehit polis ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ailelere içerisinde maske, eldiven ve hijyen malzemelerinin bulunduğu hediye paketi veren Sağdıç, "Sizleri unutmadık" dedi.

Her yıl 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle emniyette düzenlenen etkinliklerde şehit polis yakınları ve emeklileri polisevinde ağırlayan Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle şehit polis ailelerini evlerinde ziyaret etti. Maske ve eldiven takarak evlerine gittiği ailerle kapıdan görüşen Sağdıç, "Daha önce biliyorsunuz 10 Nisan Polis Haftası'nda sizleri davet ediyorduk. Sağolun sizler de geliyordunuz. Ama şimdi bu salgın hastalıktan dolayı herhangi bir etkinlik yapmıyoruz. Ama biz yine sizleri unutmadık. Geldik ve size 'bir ihtiyacınız var mı' diye sormak istedik. Bizler böyle maskeli ve eldivenli geldik ki sizlere bir zararımız olmasın. Onun için içeri girmeyeceğiz. Böyle kapıdan hal ve hatırınızı soruyoruz. Allah sizleri var etsin. Bir isteğiniz arzunuz olduğu zaman bize haber veriyorsunuz ve bizler anında size geliyoruz. İnşallah bu süreci atlatacağız ve bizler size geleceğiz, o zaman çayınızı da içeceğiz" diye konuştu.

Sağdıç'a ziyareti için teşekkür eden şehit aileleri de, "Bizlere devletimiz ne görev verirse hazırız. Allah devletimize zeval vermesin. Allah sizleri korusun. Bu ziyaretiniz için de teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" dedi.Şehit ailelerine içerisinde maske, eldiven ve hijyen malzemeleri bulunan hediye paketi veren Sağdıç daha sonra beraberindekilerle emekli polis memurlarını da ziyaret etti.

Kaynak: DHA