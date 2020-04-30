Emniyet Müdüründen lise öğrencisine pastalı doğum günü sürprizi
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Emniyet Müdüründen lise öğrencisine pastalı doğum günü sürprizi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, korona virüs salgını çerçevesinde alınan tedbirler çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan lise öğrencisinin evine polis memurlarıyla birlikte pastayla giden İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem doğum günü sürprizi yaptı.

Emniyet Müdüründen lise öğrencisine pastalı doğum günü sürprizi
30.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:26

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, korona virüs salgını çerçevesinde alınan tedbirler çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması olan lise öğrencisinin evine polis memurlarıyla birlikte pastayla giden İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem doğum günü sürprizi yaptı.

İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem beraberindeki polis memurlarıyla birlikte doğum günü olduğunu öğrendiği lise son sınıf öğrencisi Esra Erdal'ın evini ziyaret etti. Kapı açıldığında üzerinde "Nice mutlu yaşlara" yazan pasta ile alkışlar eşliğinde "iyi ki doğdun Esra" diyen polisleri görünce şaşıran ve çok mutlu olan Esra Erdal, pastanın üzerinde yakılan mumları üfleyerek söndürdü.

18'inci yaş gününü kendisine sürpriz bir şekilde pasta getirerek kutlayan Emniyet Müdürü Salih Erdem ve kendisine eşlik eden polislere teşekkür eden Esra Erdal, "Benim için çok sürpriz oldu. Çok mutluyum, teşekkür ediyorum hepinize. İlk kez böyle bir sürprizle doğum günü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Erdem ise, kendi kızının da doğum günü olduğunu hatırlatarak, "Allah nice mutlu yıllara daha kavuşmayı nasip etsin" sözleriyle Esra Erdal'ın yaş gününü kutladı. - KONYA

Kaynak: İHA

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