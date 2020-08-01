Emniyet Müdürü Zafer Aktaş şehit aileleriyle bir araya geldi Emniyet Müdürü Zafer Aktaş şehit aileleriyle bir araya geldi İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Polis Şehitliğini ziyaret ederek, şehit aileleriyle bir araya geldi.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş şehit aileleriyle bir araya geldi

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Polis Şehitliğini ziyaret ederek, şehit aileleriyle bir araya geldi. Aktaş, daha sonra şehit yakınlarıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret edip, polislerle ve şehit aileleriyle yemek yedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Edirnekapı Mezarlığı içerisinde bulunan Polis Şehitliğini ziyaret etti. Müdür Zafer Aktaş, eşi Meryem Aktaş ile birlikte şehit ailelerinin bayramlarını tebrik etti. Emniyet Müdürü Aktaş, bayramlaştığı ailelerle birlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi. Aktaş daha sonra şehit aileleriyle birlikte şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Polis Şehitliğinin ziyaretinin ardından müdür Aktaş, Bayrampaşa'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gitti. Müdürlükte yapılan kurban kesiminin ardından polislerle bayramlaşan Aktaş, polisler ve şehit aileleri ile birlikte yemek yedi.

Bingöl'de 2016 yılında şehit düşen oğlu Hasan Koçer'in mezarını ziyaret eden annesi Selma Koçer, "Ben yavrumu ziyarete geldim. Yavrumun bugün 4 senesi doldu. Patlamada şehit oldu yavrum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA