Adana Emniyet Müdürü Selami· Yıldız, merkez Yüreği·r i·lçesi· Çamlıbel Mahallesi·'ni ziyaret etti.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldız'ın, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla yaptığı mahalle ziyaretlerine devam ediyor.



Çamlıbel Mahallesi·'ni ziyaret eden Yıldız, ayrıca polis uygulama noktasını denetledi·.



Denetlemeni·n ardından Geli·nci·k Caddesi·'ni· gezen Yıldız, beraberi·ndeki· şube müdürleri· ve emni·yet müdür yardımcılarıyla kahvehaneye gi·rerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti·.



Yıldız, terör ve uyuşturucuyu kentte bi·ti·rmeye kararlı olduklarını belirterek, şehrin güvenli·ği· ve huzurunun bi·ri·nci· önceli·kleri· olduğunu, Adana'yı hep bi·rli·kte daha güvenli· ve huzurlu bi·r kent hali·ne geti·recekleri·ni· kaydetti.