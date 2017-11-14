Emniyet Müdürü Yıldız'dan Denetim

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, asayiş uygulamasını denetledi.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Yıldız, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde yapılan asayiş uygulamasını denetleyip, görevli polislerden bilgi aldı.



Daha sonra uygulamanın yapıldığı caddedeki bir kahvehaneye girerek mahalle sakinleriyle bir araya gelen Yıldız, vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinledi, bilgilendirmede bulundu.



Yıldız, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaların devam edeceğini belirtti.