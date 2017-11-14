Emniyet Müdürü Yıldız, Asayiş Uygulamasını Denetledi

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, asayiş uygulamasını denetledi, vatandaşlarla görüştü.



Emniyet Müdürü Yıldız, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi üzerinde yapılan asayiş uygulamasını denetledi. Yıldız, uygulamanın yapıldığı cadde üzerinde bulunan bir kahvehaneye de girerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinleyip bilgilendirmelerde bulunan Yıldız, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaların devam edeceğini söyledi. - ADANA