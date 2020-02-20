EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ; 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ; 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ali ABLAY / RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, aranan bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

20.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:06
EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ; 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ali ABLAY/ Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, aranan bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda sabah saatlerinde İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon'da 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

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Kaynak: DHA
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