Emniyet müdürü ve yardımcılarına, eşlerinden sürpriz kutlama Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ile emniyet müdür yardımcılarının eşleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü yaptırdıkları pastayla kutladı.

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ile emniyet müdür yardımcılarının eşleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü yaptırdıkları pastayla kutladı.

Köroğlu Kıraç'ın eşi Emine Kıraç ile müdür yardımcıları Hayrullah Altıparmak'ın eşi Filiz Altıparmak ve Şükrü Solak'ın eşi Özgül Solak, "175. yılınız kutlu olsun" yazılı yaş pastayla İl Emniyet Müdürlüğü binasına geldi.

Odada toplantı hazırlığı yaparken eşlerini ellerinde pastayla gören Kıraç ile müdür yardımcıları, sürpriz karşısında hem şaşırdı hem de büyük mutluluk yaşadı.

Polis çocukları da hazırladıkları görüntüleri birleştirerek sosyal medyadan paylaştıkları video ile anne babalarının bu anlamlı gününü kutladı.

İl Emniyet Müdürü Kıraç, 10 Nisan'ın, milletin, huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk polisine minnettarlığının ifadesi olduğunu söyledi.

Eşleri ile polis çocuklarına sürprizlerinden dolayı teşekkür eden Kıraç, "Türk polisi gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktır. Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, teşkilat mensuplarımıza sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA