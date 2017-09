Emniyet Müdürü Uzunkaya, Oda Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere olmak üzere 75 oda başkanıyla buluştu.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AESOB Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Emniyet Müdürü Uzunkaya, AESOB Başkanı Dere, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Gencer, Asayişten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Eşki, İl Özel Güvenlik Şube Müdürü Furkan Satılmış Gediktaş ve çok sayında oda başkanı katıldı.



Toplantıda konuşan Dere, şimdiye kadar yaptıkları tüm etkinliklerde, esnafla ilgili toplantılarda Uzunkaya'nın her zaman kendilerine destek olduğunu söyledi.



Emniyet teşkilatıyla esnafın her zaman el ele olduğunu kaydeden Dere, olası bir olay halinde ilk polisi arayanın esnaf olduğunu ve esnafın her zaman polis teşkilatının yanında olduklarını belirtti.



Emniyetle işbirliği yaparak risk altındaki çocukları suçlardan ve zararlı alışkanlıklardan korumak için ortak çalışmalar yaptıklarını kaydeden Dere, "Kurumlarımız, çocuklarımıza sahip çıkarak örnek bir projede buluştu. Proje kapsamında tespit edilen çocuklar ve ailelerinden oluşan 15-40 yaş arası 117 kişinin eğitimleri, AESOB binasındaki dersliklerde verildi. Mezun olan kursiyerlerden 42'sinin istihdamı sağlanırken, diğerlerinin istihdamı için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Uzunkaya ise bir il nüfusu kadar esnafı bünyesinde barındıran Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile çalışmaktan her zaman onur duyduğunu belirtti.



Antalya'da 7 binin üzerindeki personelle en iyi hizmeti vermeye gayret gösterdiklerini anlatan Uzunkaya, emniyet teşkilatının vatandaşların can ve mal emniyetinin teminatı için gece gündüz çalıştığını vurguladı.



Ülkenin son dönemlerde yaşadığı çirkin saldırı ve eylemler nedeniyle güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardıklarını ifade eden Uzunkaya, "Antalya'mız bu noktada çok şükür oldukça temiz ve güvenli durumdadır. Esnafımıza Antalya'nın tanıtımı için gösterdikleri gayret için sizin aracılığınızla teşekkürlerimi iletiyorum. Ben ve müdür yardımcısı çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere tüm teşkilatımız adına her zaman yanınızdayız." diye konuştu.



Konuşmalardan sonra Uzunkaya, oda başkanlarını istek taleplerini dinledi. Dere, AESOB'a ve esnafa verdiği destekten dolayı Uzunkaya ve müdür yardımcılarına teşekkür plaketi verdi.