Emniyet Müdürü Ulucan, Engelli Polis Aileleriyle Buluştu

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, engelli bireyleri bulunan polisler aileleriyle bir araya geldi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Çakırlar Polis Atlı Birlik Tesislerinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Emniyet Müdürü Ulucan ve eşi Selda Ulucan, engelli bireyi bulunan polis aileleriyle buluştu.

Ulucan, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin hayata daha kuvvetli tutunması, her alanda kendilerini geliştirip yaşama sevincini kaybetmemeleri için herkesin üzerine düşen büyük sorumluluklar olduğunu söyledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak bu sorumluluk bilincine sahip olduklarının belirten Ulucan, "Toplumun aktif birer bireyleri olarak gördüğümüz engelli vatandaşlarımızın daima destekçisi olacağız." dedi.