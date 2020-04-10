Emniyet Müdürü Tuğ'dan 10 Nisan mesajı
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Emniyet Müdürü Tuğ'dan 10 Nisan mesajı

Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, 10 Nisan Polis Haftası dolasıyla mesaj yayımladı.

10.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:49
Emniyet Müdürü Tuğ'dan 10 Nisan mesajı

Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, 10 Nisan Polis Haftası dolasıyla mesaj yayımladı.

Sırrı Tuğ, mesajında, Türk polisinin 10 Nisan 1845 yılından bu güne kadar kanunlar ve yasalar çerçevesinde görevini fedakarlıklarla yerine getirdiğini ifade eden Tuğ, "Köklerinden aldığı güçle yenilikçi, değişimden yana vizyonu, sarsılmaz inancı ile ülkemizin birlik ve beraberliğinin devamı, huzur ve güven ortamının sağlanması için 175 yıldır gece gündüz demeden var gücüyle çalışan, milletimize layık olabilme inancı ile gerektiğinde canını bile feda etmekten bir an olsun çekinmeyen tüm mesai arkadaşlarım adına saygılarımı sunuyorum. Aziz ve necip milletimizin gönlünde hak ettiği güveni kazanan ve bu güvene layık olabilmek için çağın getirdiği yenilikler başta olmak üzere, her türlü bilgi ve teknolojiden yararlanarak proaktif polislik anlayışı ile profesyonel bir güvenlik hizmeti sunmak, köklü bir geçmişe sahip teşkilatımızın öncesinde olduğu gibi bu günde temel hedefidir. Mazisi şan, şeref ve kahramanlıklar ile dolu tarihimiz ve köklü geleneklerimizin ve yıllardır bozulmadan yeni nesillere aktardığımız ulvi değerlerimizin bizim en büyük zenginliğimiz olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinç ve istikrar ile kurulduğu 10 Nisan 1845 yılından bu güne kadar kanunlar ve yasalar çerçevesinde görevini cesaret ve fedakarlıklarla yerine getiren Türk polisi, devletin bekası, milletin birlik ve beraberliği için ettiği kutsal yemine sadık kalarak, gerektiğinde kanını ve canını feda ederek şehit olmaktan çekinmemiştir ve bundan sonrada çekinmeyecektir. Teşkilatımızın geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de suçların önlenmesinde, suç ve suçluyla mücadelede üstlenmiş olduğu tüm görev ve sorumlukları eksiksiz olarak yerine getireceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Bizler görevlerimizi ifa ederken hoşgörüyü, demokrasiyi ve insan haklarına saygıyı ilke edinerek, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarı ile durmaksızın büyük bir özveri ve hassasiyet ile üzerimize düşen görevleri eksiksiz olarak yapmaya devem edeceğimize emin olabilirsiniz. Şahsım, çalışma arkadaşlarım ve Karabük halkının da desteği ile şehrimizde hakim olan huzur ve güven ortamının artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bu itibarla daha nice kuruluş yıllarını gurur ve şerefle kutlayacak, her yıl daha da güçlenip sizlerle bütünleşecek olan teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatan, bayrak, ezan, Kur'an ve tüm kutsal değerlerimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi, malullerimizi ve emekli personellerimizi şükranla anıyor, yurdumuzun dört bir köşesinde kahramanca görev yaparak hizmet aşkıyla çalışan değerli meslektaşlarıma ve çok kıymetli ailelerine tüm sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor ve içerisinde geçmekte olduğumuz ve dünyanın dahi çaresiz kaldığı, korona virüs ile mücadelede, teşkilat olarak üzerimize düşen tüm görevleri fedakarca yerine getirirken; halkımıza diyoruz ki, kendi sağlığınız, sevdikleriniz sağlığı ve Karabük'te yaşayan tüm vatandaşlarımızın sağlığı için hijyen kurallarına uyunuz ve evde kalınız, başka çaremiz yok." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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