Emniyet Müdürü Salman Kalp Krizi Geçirdi
Midyat İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, kalp krizi geçirdi.
Midyat İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, kalp krizi geçirdi.
Akşam evinde kalp krizi geçiren Müdür Salman, 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Salman'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Salman'ı hastanede ziyaret etti.