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Emniyet Müdürü Pınar terfi alarak atandı

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Emniyet Müdürü Pınar terfi alarak atandı

Bitlis'in Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı.

İlçede yaklaşık 14 ay görev yapan Müdür Pınar, 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti. Tayini çıkan Müdür Pınar, burada geçirmiş olduğu süre zarfında ilçeyi çok sevdiğini ve kendini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Pandemi dolayısıyla vatandaşlarımızla istediğim derecede iç içe olmadım fakat buna rağmen halkımızdan hiç kopmadık ve güzel dostluklar biriktirdik. Ahlat şu ana kadar gördüğüm en güzel şehirlerden birisidir. Buradaki görev süremde batıda çalışıyormuş gibi hissettim. Görev yapacağım yerlerde de Ahlat'ın tanıtımı için elimden geleni yapacağım" dedi. - BİTLİS

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Haber: Emniyet Müdürü Pınar terfi alarak atandı - Haberler
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