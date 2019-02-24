Emniyet Müdürü Pekcan İçin Mevlit Okutuldu

Mardin eski Emniyet Müdürü Lütfullah Uğur Pekcan için mevlit okutuldu.

Mardin'de Yenişehir Küba Cami'nde akşam namazı sonrası mevlit programı düzenlendi.

Mevlidin ardından, İl Müftüsü İsmail Çiçek vefat eden Pekcan ve şehitler için dualar etti.

Programa, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin eski Emniyet Müdürü Lütfullah Uğur Pekcan, 20 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA