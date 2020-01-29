Emniyet Müdürü Paça görevine başladı
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Emniyet Müdürü Paça görevine başladı

Devrek'e tayini çıkan Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça görevine başladı.

29.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:52
Emniyet Müdürü Paça görevine başladı

'e tayini çıkan Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça görevine başladı.


Zonguldak'ın ilçesinden Devrek ilçesine tayini çıkan Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça görevine başladı. Zonguldak ve ilçelerinin bir kısmında görev yapan ve en son Çaycuma'da Emniyet Müdürü olarak görev alan Paça, Devrek Emniyet Müdürü Karartı'nın Zonguldak'a tayini çıkmasından dolayı Devrek'e atandı.


Görev yeri bizim için değişmez diyen Paça," Devrek Emniyet Müdürlüğü olarak kapımız herkese açık vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek ilçede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne set çekmiş olacağız" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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