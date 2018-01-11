Emniyet Müdürü Onar, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, ziyaret ettiği Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nda gazetecilerle bir araya gelerek, 10 Aralık Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, Emniyet Müdür Yardımcıları Resul Saygılı ve Cihan Karabıcak ile birlikte, 10 Aralık Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu'nu ziyaret etti. Burada gazetecilerle bir araya gelen Onar, Mardin Emniyet müdürlüğü olarak kentte çok büyük operasyonlara imza attıklarını söyledi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik önemli operasyonlar düzenlediklerini belirten Onar, "Mardin'de suçluların korkulu rüyası olduk. Terörle mücadele de emniyet teşkilatı olarak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için dağ taş demede teröre karşı dimdik durduk. Vatandaşların güvenliği için 24 saat boyunca teşkilatımız göreve hazır olarak mücadele ediyor. Buradaki başarıyı da tüm Türkiye'ye yansıtan gazeteci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlarda bizim gibi gece gündüz çalışıyor. Gazeteciler günü nedeniyle ilde görev yapan bütün gazetecilerin gününü kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik ise, "Haber kaynaklarımız ve güvenliğimizi sağlayan, emniyet teşkilat mensuplarının, bu anlamlı günde bizi ziyaret etmelerini memnuniyet verici buluyorum. İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve ekibinin, uyuşturucu ve terör olaylarında başarılı çalışmalar sergilediklerine tanık oluyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle federasyonumuzu ziyaretlerinden dolayı üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Onar, daha sonra, gazetecilerle pasta kesti. - MARDİN