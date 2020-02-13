Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'dan devriye ekiplerine müjde

13.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:40

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan başarılı polislere, İstanbul İl Emniyet Müdürü Prof. Dr. Mustafa Çalışkan tarafından başarı belgesi verildi. Devriye ekiplerine de bir müjde veren Mustafa Çalışkan, "Mayıs, Haziran ayında devriye ekiplerimizi de 8-24'e geçireceğiz" dedi.



İstanbul İl Emniyet Müdürü Prof. Dr. Mustafa Çalışkan'ın katılımıyla Zeytinburnu Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) görevini başarıyla yapan polisler için ödül töreni düzenlendi. Yeni nesil denetleme sistemi Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) ile denetlenerek başarılı bulunan polislere ödüllerini Mustafa Çalışkan verdi. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri yapma yolunda çalıştıklarını ifade eden Çalışkan, İstanbul'un dünyanın marka şehirlerinden daha güvenli hale geldiğini belirtti. Devriye ekiplerine de bir müjde veren Prof. Dr. Mustafa Çalışkan, "Devriye ekiplerimizi de 8-24'e geçireceğiz ama şu an biraz daha personele ihtiyacımız var. Canımız sağ olursa Mayıs, Haziran ayında devriye ekiplerimizi de 8-24'e geçireceğiz" diye konuştu.



"İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri yapma hedefimize çok yakınız"



İdlib'deki operasyonlarda şehit olan askerlere rahmet dileyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "İstanbul'un güvenliği demek Türkiye'nin güvenliği demektir. İstanbul polisinin görevi huzurun ve güvenliğin teminatı olmak ve bu şehri güvenli şehir haline getirmektir. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri yapma hedefimize çok yakınız. Şimdiye kadar sarf ettiğimiz emekler ve ortaya koyduğumuz projelerle özellikle son 3 yılın istatistiklerine bakıldığında büyük bir başarının olduğu ortaya konulmuştur" şeklinde konuştu.



İstanbul'da suç oranları azaldı



Geçmiş yıllara göre İstanbul'da işlenen suç oranlarında düşüş olduğunu belirten Çalışkan, "2017 yılından bu güne evden hırsızlık olaylarında yüzde 48'lik bir azalma, iş yerinden hırsızlık olaylarında yüzde 43.4'lük bir azalma, oto hırsızlığında yüzde 53.9'luk bir azalma ve otodan hırsızlık olaylarında yüzde 52'lik bir azalma meydana gelmiştir. 2018 yılında 0.9 olan günlük cinayet sayısı 2019 yılında 0.7'ye düşmüştür. Başarımız sadece İstanbul ile sınırlı kalmamış bugün İstanbul dünyada güvenli olduğu iddia edilen birçok marka şehirden daha güvenli hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.



Devriye ekiplerine 8-24 müjdesi



Devriye polislerine Mayıs, Haziran aylarında 8-24 çalışma sistemine geçiş müjdesi veren Prof. Dr. Mustafa Çalışkan, "8-24 çalışma sistemini karakollarımıza yerleştirdik. 8-24 ile ilgili sıra ekiplerde. Devriye ekiplerimizi de 8-24'e geçireceğiz ama şu an biraz daha personele ihtiyacımız var. Muhtemelen Mayıs, Haziran ayını bulacak. Canımız sağ olursa Mayıs, Haziran ayında devriye ekiplerimizi de 8-24'e geçireceğiz" dedi.



Program başarılı olan polislere başarı belgelerinin verilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA