Emniyet Müdürü Metin Alper'den Trabzonspor'a ziyaret

24.10.2019 15:38

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzonspor Kulübüne iadeiziyarette bulundu.

Metin Alper, ziyarette, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Emniyet Müdürü Alper, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında bu akşam Krasnodar ile yapılacak karşılaşma için bordo-mavili ekibe başarı diledi.

Ziyaretin anısına Alper, Ağaoğlu'na plaket, Karaman'a ise birlikte çektirdikleri fotoğrafı hediye etti.

Kaynak: AA