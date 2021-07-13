Emniyet Müdürü Kurt görevine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emniyet Müdürü Kurt görevine başladı

Emniyet Müdürü Kurt görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'in yeni Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kente gelerek görevine başladı.

Kilis'in yeni Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kente gelerek görevine başladı.

Emniyet Müdürleri kararnamesi ile Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Kurt, Kente gelerek görevine başladı. İl Emniyet Müdürü Kurt, ilk önce Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Daha sonra Emniyet Müdürlüğüne geçen Kurt, burada Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından karşılandı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt'un Şubelerden brifing aldığı öğrenildi. - KİLİS

Emniyet Müdürü Kurt görevine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Levent Yüksel
Spor Arda Turan Burak Elmas Sergen Yalçın Younes Belhanda Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emniyet Müdürü Kurt görevine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 18:44:44. #1.14#

title