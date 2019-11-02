Emniyet Müdürü Kolcu: "Aksaray'ın huzuru için çalışacağız"

02.11.2019 12:46

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü görevindeyken 20 Eylül 2019 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'e iade-i ziyarette bulundu.



Emniyet Müdürü Murat Kolcu, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "1990 ve 1994 yılları arasında Aksaray'da merkez karakol amirliği yaptım. Aksaray'ın huzurlu bir şehir olması için o zaman da çok çalıştım şimdi de çok çalışıyorum. Aksaray'ımızın ve halkımızın huzuru için biz herkesle iyi diyaloglar içinde çalışacağız. Rabbim bizi utandırmasın" dedi.



Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de Emniyet Müdürü Kolcu'nun daha önce Aksaray'da görev yapmış olmasının ve Aksaray'ı çok iyi tanımasının avantaj olduğunu ifade ederek, "Yeni Emniyet Müdürümüz Murat Kolcu'ya görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şehrimizin ve halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması konusunda her zaman olduğu gibi emniyet-belediye işbirliği ile içinde halkımıza en güzel hizmetleri sunmanın gayretinde olacağız" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA