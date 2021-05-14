Emniyet Müdürü Kaya, görevi başındaki personelin bayramını kutladı
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan personeli ziyaret etti.
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan personeli ziyaret etti.
Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm yurtta uygulanan tam kapanma günlerinde, Ramazan Bayramı kutlama töreninin yapılamaması nedeniyle kontrol noktalarına ziyaret düzenledi.
Uygulama noktalarına gelerek buradaki polislerle bayramlaşan Kaya, personele görevlerinde başarılar diledi.
Öte yandan polis ekipleri, kontroller kapsamında durdurulan araçların sürücülerine çikolata ve kolonya ikramında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek