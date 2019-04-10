Emniyet Müdürü Karaduman ve Polislerden Vali Gül'e Ziyaret

Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Karaduman, beraberinde polis memurlarıyla Vali Gül'ü makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.

Gül de çalışmalarından dolayı Karaduman ve polislere teşekkür etti.

Başarılı polislere plaket veren Gül, ardından polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA