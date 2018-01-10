Emniyet Müdürü Karaduman Gazeteciler Gününü Kutladı

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Karaduman mesajında, "10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve Çalışan Gazeteciler Günü olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutlamaktayız. İlkeli ve objektif haber yapan, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde görevini yerine getiren gazetecilerimiz, herkes tarafından takdir edilmektedir. Basın, bilgi paylaşımının, halkı bilgilendirmenin ve demokrasinin en önemli vasıtalarından biridir. Halkın gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde de etkili bir araçtır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ülkemizin ve İlimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP