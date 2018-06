Emniyet Müdürü Karaduman'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Karaduman bayram mesajında, "Bayramlar birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, sevinç neşe ve coşkunun buluştuğu, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları çok özel günlerdir. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü olarak, değerli vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını huzur ve güven içinde geçirmeleri için personelimiz 24 saat görevi başındadır. Vatandaşlarımızın karşılaştığı her türlü asayiş, güvenlik ve trafik olayları ile ilgili ihbar, şikayet ve yardım talepleri için 155 Polis İmdat Telefonu her an hizmetinizdedir. Bu vesile ile şahsım ve teşkilatım adına, hizmet vermekten onur duyduğumuz ve gücümüzün ana kaynağını oluşturan değerli Gaziantepli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları içerisinde kutlar, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anar, selam, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP