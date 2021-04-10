Emniyet müdürü Göllüce'den örnek davranış
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Emniyet müdürü Göllüce'den örnek davranış

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Emniyet müdürü Göllüce'den örnek davranış

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, CİMER aracılığı ile kendisine ulaşan vatandaşın isteğine duyarsız kalmadı.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, CİMER aracılığı ile kendisine ulaşan vatandaşın isteğine duyarsız kalmadı.

Emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER aracılığıyla bizlere ulaşan Cemal Tevlim isimli gencimiz kamu yönetimine ilgisinin olduğunu ve İl Emniyet Müdürümüz Hüseyin Göllüce ile görüşmek istediğini, bir kurumun nasıl yönetildiğini merak ettiğini belirtmiş; İl Emniyet Müdürümüz Hüseyin Göllüce gencimizin bu isteğinden memnuniyet duyarak gencimizin talebiyle bizzat ilgilenmiş ve makamında ağırlamış; akabinde gencimizin merak ettiği konular ile ilgili sohbet ettikten sonra hediye, temenni ve fotoğraf çekimiyle ziyaret son bulmuştur" denildi. - IĞDIR

Emniyet müdürü Göllüce'den örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:34:52. #1.16#
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