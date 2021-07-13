Emniyet Müdürü Erduğan için veda programı düzenlendi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile tayini çıkan İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan için veda programı düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile tayini çıkan İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan için veda programı düzenlendi.

Polisevinde düzenlenen programa, Vali Yıldırım'ın yanı sıra Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve kaymakamlar katıldı.

Vali Yıldırım, Erduğan'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "Değerli müdürümüzü Balkanlar'ın gözbebeği Saraybosna'ya uğurluyoruz. Allah yolunu açık etsin. Müdürümüze devletin verdiği görevler çerçevesinde Tekirdağ'a yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Erduğan da iyi dileklerinden dolayı Yıldırım'a ve programa katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman