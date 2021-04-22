Emniyet Müdürü Elbir koltuğunu minik Fatma'ya devretti
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Emniyet Müdürü Elbir koltuğunu minik Fatma'ya devretti

Emniyet Müdürü Elbir koltuğunu minik Fatma'ya devretti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu anaokulu öğrencisi Fatma Berra Erten'e devretti.

Mersin'in Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu anaokulu öğrencisi Fatma Berra Erten'e devretti.

Permakültür Doğal Anaokulu öğrencisi Fatma Berra Erten adlı öğrenci 23 Nisan kapsamında Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir'i ziyaret etti.

Ziyarette anaokulu öğrencisi Fatma Berra Erten, temsilen Emniyet Müdürü Elbir'in makam koltuğuna oturdu. Müdür Elbir, koltuğunu teslim ettiği öğrenci ile bir süre sohbet etti.

Minik öğrenci Erten, polisliği çok sevdiğini, gelecekte polis olmayı istediğini söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Elbir, makamında kabul ettiği ve koltuğunu devrettiği öğrenciye hediyeler takdim etti. - MERSİN

Emniyet Müdürü Elbir koltuğunu minik Fatma'ya devretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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