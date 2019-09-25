Emniyet Müdürü Dilberoğlu onuruna veda yemeği

25.09.2019 11:00

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden Muğla Emniyet Müdürlüğüne atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu için veda yemeği düzenlendi.



Valilik tarafından kentteki düğün salonunda düzenlenen programda, Vali İdris Akbıyık ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, masaları dolaşarak davetlilerle sohbet etti

Vali Akbıyık, programda yaptığı konuşmada, Dilberoğlu'nun kentte insanların mutluluğu için büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Dilberoğlu ile yaklaşık 11 ay görev yaptığını anlatan Akbıyık, "Dokunmadığı kimse yok denilse yeridir. Polisin görevi, bulunduğu yerde halkın canını, malını korumaktır. Emniyet müdürümüz, emniyetin başı olarak bunu en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Hakkari'de huzurun, barışın, mutluluğun sağlanması için elinden geleni yaptı. Hem kendisi hem de personeliyle en yüksek katkıyı sundu." diye konuştu.

Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ise kentte görev yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Hakkarilileri çok sevdiğini dile getiren Dilberoğlu, şöyle konuştu:

"Bu insanlar, üzülmesini de ağlamasını da sevmesini de bilen insanlar. Onu gördüm burada. Bu yöredeki insanları severseniz onlarda sizi çok severler. Hakkarili insanlarla çok sıcak, samimi bir sinerji oluştu aramızda. Hakkari'deki insanların terörle anılmalarının üzüntüsünü en derin yaşayanlardan birisi oldum. İdarecilerimizin, sayın valimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, burada hizmet veren bütün arkadaşlarımızın, siyasilerimizin, ileri gelenlerin destek ve çabalarıyla Hakkari artık terörle, savaşla, ölümle anılan bir il olmaktan çıktı. Uluslararası spor müsabakalarının düzenlendiği bir il haline geldi. Burada insanların polisle bir araya gelmelerini, devletle kaynaşmalarını sağlamaya çalıştık."

Programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, 41. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA