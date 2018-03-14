Emniyet Müdürü Dilberoğlu Nikah Şahidi Oldu
Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu, dünya evine giren polis memurunun nikah şahitliğini yaptı.
Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu, dünya evine giren polis memurunun nikah şahitliğini yaptı.
Belediye Nikah Salonunda düzenlenen nikah töreniyle polis memuru Orhan Cucuboğan ile Özlem Uyanık evlendi.
Nikahta, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu şahitlik yaptı.
Çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Dilberoğlu, daha sonra evlenme cüzdanını gelin Uyanık'a verdi.