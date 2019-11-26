Emniyet Müdürü Dağdeviren'e destek

26.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:54

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren'in kentin huzuru ve güvenliği için hayata geçirdiği yeni uygulamalara tam destek verdiklerini söyledi.



Göreve geldikten sonra emniyette yeni yapılanmaya giden Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, özellikle suçun önceden önlenmesi adına emniyet içinde oluşturduğu yeni ekipler uygulaması her kesimden destek görüyor. Dernek binasında konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan Geçen, göreve yeni başlayan Emniyet Müdürü Dağdeviren'in başarılı işlere imza atmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek "Bu timleri oluşturan Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bizler emniyetimizin çalışmalara her zaman tam destek veriyoruz. Bu kapsamda Ercan Dağdeviren gibi yiğit ve vatan sevdalısı bir müdürümüzün Malatya'da olması bizler için bir şanstır" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA