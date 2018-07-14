Emniyet Müdürü Çorumlu: "Fetö'yü 20 Yıl Önce Resmi Olarak Raporlaştırdım"

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasını (FETÖ/PDY) 20 yıl önce raporlaştırdığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ terör örgütüyle ilgili önemli çalışmalar yaptığını belirten Çorumlu, şunları kaydetti:

"İslam aleminin ve Türk milletinin tarihinde görülmüş en hain örgütü ilk tespit eden ve bundan 20 sene önce resmi olarak raporlaştıran bir emniyet müdürü olarak, diyorum ki, gecesini gündüzüne katarak adeta uyumadan FETÖ ve PKK'yla mücadele eden bir İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu var. 'Yalnız da kalsam mücadele edeceğim' diyen, siyasi hesaplardan uzak ve ömrünü bu millete ve ümmete adamış bir Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Unutturmak isteyenler var biliyoruz. Yalnız onlar da şunu unutuyorlar. Bu mücadele bizim için bir memuriyet değil bir mecburiyet, bir mahkumiyet ve bir ibadettir. Malazgirt unutuldu mu? Çanakkale unutuldu mu? Kurtuluş Savaşı unutuldu mu? ve asla unutmayan asil Türk milleti var. 15 Temmuz da unutulmayacak. Siz rahat olun. Şehitlerimiz rahat uyusun."

Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz gecesinde şahadet şerbetini içen şehit Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz'ı ziyaret ettiklerine değinen Çorumlu, "Rahmetli Hakan Yorulmaz aslan gibiydi. Yüreği vatan için çarpan bir Özel Harekatçıydı. Hain FETÖ'cüler 15 Temmuz gecesi Türk milletinin düşmanlarına atması gereken bombayla Hakan'ı da diğer Özel Harekatçılarla beraber şehit ettiler. Kadere bakın ki, Hakan doğum gününde şehit oldu. Kahraman ve acılı babası İsmail amca haykırıyordu 'Ne olur, 15 Temmuz'u unutturmayın' diye. Allah gani gani rahmetler eylesin onlara. Ama İsmail amcalar rahat olsun. 15 Temmuz'u unutturmayacağız" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE