Emniyet Müdürü Çorumlu: "Fetö Değişik Bedenlerde Dirilebilir"

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, FETÖ konusunda mücadelenin verildiğini ifade ederek, "Tehlike kripto FETÖ'cülerde. Kriptolarda tehlike var. FETÖ değişik bedenlerde dirilebilir. Tespit etmemiz çok zordur" dedi.

Kırıkkale'de yerel bir internet sitesinin canlı yayın konuğu olan Çorumlu, gündeme dair soruları cevapladı. İstihbarat kökenli bir emniyetçi olduğunu hatırlatan Çorumlu, geçmişte FETÖ konusunda önemli tespitler yaptığı dile getirerek, "FETÖ konusunda tehlikenin halen geçmedi. Devletimiz FETÖ konusunda ciddi bir mücadele veriyor. Tehlike kripto FETÖ'cülerde. Kriptolarda tehlike var. FETÖ değişik bedenlerde dirilebilir. Tespit etmemiz çok zordur. İstihbarat olarak bilirsiniz. Ama devlet hukuk devleti. Hukuk nezdinde çalışırız. Buhar olsanız nemden buluruz sizi. Devlet boş değildir. Sabreder ama mutlaka bilir. Türk Devleti kaç bin yıllık geleneği var. Hiçbir terör örgütü başarılı olamaz, olamayacak" diye konuştu.

FETÖ mücadelesinin sulandırılmadan yapılması gerektiğini hatırlatan Çorumlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"FETÖ mücadelesini sulandırmadan, sağlıklı yapmak. Hem iftiraya maruz bırakmamak hem de FETÖ'cülere ciddi bir şekilde operasyonlar yapıp yakalayabilmek ve devletten temizleyebilmek. Bu ciddi bir hassasiyet gerektirir. Bu kadar önemli bir konu üzerinde dururken tabi arkasından uyuşturucu geliyor. Çünkü uyuşturucu da FETÖ gibi insanın beynini uyuşturuyor." - KIRIKKALE

Kaynak: İHA