EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN YENİ POLİS EMEKLİLERİNE KAHVALTI VERDİ
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EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN YENİ POLİS EMEKLİLERİNE KAHVALTI VERDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bu yıl içerisinde emekli olan polislerle kahvaltıda bir araya gelerek onlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

27.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:07
EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN YENİ POLİS EMEKLİLERİNE KAHVALTI VERDİ

Emniyet Müdürü , bu yıl içerisinde emekli olan polislerle kahvaltıda bir araya gelerek onlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Polis Eğitim ve Kongre Merkezi(PEKOM)'da, saat 10.00'da düzenlenen programda bu yıl içinde emekli olan polislerle kahvaltı yapan Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, onlara hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.Programa İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden müdürü ve amirler de katıldı.

Görüntü Dökümü: -----------Mustafa Çalışkan konuşmaPlaket takdim edilmesiToplu fotoğraf çekimiKatılanlar detay ve genel

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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