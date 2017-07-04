Emniyet Müdürü Çalışkan "Yeditepe Huzur" Denetimini İnceledi

İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, geçirdiği rahatsızlığın ardından görevinin başına döndü. Çalışkan, "Yeditepe Huzur" denetimi kapsamında Fatih'te bulunan uygulama noktasını ziyaret edip incelemelerde bulundu. Fatih, Millet Caddesi'nde bulunan denetim noktasını inceledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalışkan, "Sayın Başbakanımızı karşıladım. Oradan geliyorum. Ondan öncede uygulamalarımızı dolaştık. Şu ana kadar da olumsuz bir şeyimiz olmadı. Çok şükür. Uygulama gayet güzel neticelendi. Çalışacağız" dedi.



"KANUNLARA KARŞI GELENLERE POLİS YETKİSİNİ SONUNA KADAR KULLANACAK"



Sancaktepe'de yaşanan soygun girişimi sırasında şüphelilerin kıskıvrak yakalandığını belirten Çalışkan, "Kanunlara karşı gelenlere polis yetkisini sonuna kadar kullanacak. Yetkisi nedir; önce onları ikaz edecek. Gerekirse silahını da kullanacak. Bu grup çok can yakan bir gruptu. Arkadaşlar yapması gerekeni yaptılar. Kanunsuz kişiler şunu bilecekler ki; Polis yetkisini sonuna kadar kullanacak. Yapılan iş bundan ibarettir. Uzun süreli takip vardı. Bunlar gerçekten çok can yakan bir gruptu. 4'ü yaralı 1'i normal bir şekilde alındı. Arkadaşlar artık gerektiğinde silahını kullanıyor, gerektiğinde de kullanacaktır. Kanunsuz kişileri şu şekilde ikaz etmekte fayda var. Polis yetkisini sonuna kadar kullanacak" dedi.



"BUGÜN OKULA YENİ BAŞLAR GİBİ HİSSETTİM"



Geçirdiği rahatsızlığın ardından görevinin başına dönen Emniyet Müdürü Çalışkan,"Biz çalışmaya alışmış bir meslek dalıyız. Bugün okula yeni başlar, mesleğe yeni başlamış gibi hissettim. Sabahtan bu yana çalışıyoruz. Çalışmayı özlemişim. Şimdi dinlenme zamanı değil, çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.







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