Emniyet Müdürü Çalışkan asayiş kontrollerini denetledi

Çalışkan, "Şimdi dinlenme zamanı değil, çalışma zamanı"



İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Yeditepe Huzur" uygulaması kapsamında Fatih'te bulunan uygulama noktasını ziyaret ederek denetlemelerde bulundu.

İstanbul'un 39 ilçesinde 5 bin polisin katıldığı uygulaması sona erdi. "Yeditepe Huzur" uygulaması sırasında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Fatih, Millet Caddesi'nde bulunan asayiş uygulama noktasını ziyaret ederek denetlemelerde bulundu. Denetlemeler sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Çalışkan," Noktalarımızı dolaştık. Şuana kadar bir olumsuzluk yaşamadık. Uygulama gayet güzel bir şekilde neticelendi. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

- Emniyet Müdürü Çalışkan," Kanunlara karşı gelenlere polis yetkisini sonuna kadar kullanacak"

Sancaktepe'de yaşanan soygun girişimi sırasında şüphelilerin kıskıvrak yakalandığını ifade eden Çalışkan," Kanunlara karşı gelenlere polis yetkisini sonuna kadar kullanacak. Yetkisi nedir; önce onları ikaz edecek. Gerekirse silahını da kullanacak. Bu grup çok can yakan bir gruptu. Arkadaşlar yapması gerekeni yaptılar. Kanunsuz kişiler şunu bilecekler ki; Polis yetkisini sonuna kadar kullanacak. Yapılan iş bundan ibarettir. Uzun süreli takip vardı. Bunlar gerçekten çok can yakan bir gruptu. 4'ü yaralı 1'i normal bir şekilde alındı. Arkadaşlar artık gerektiğinde silahını kullanıyor, gerektiğinde de kullanacaktır. Kanunsuz kişileri şu şekilde ikaz etmekte fayda var; Polis yetkisini sonuna kadar kullanacak" şeklinde konuştu.

Geçirdiği rahatsızlığın ardından görevinin başına dönen Çalışkan,"Biz çalışmaya alışmış bir meslek dalıyız. Bugün okula yeni başlar, mesleğe yeni başlamış gibi hissettim. Sabahtan bu yana çalışıyoruz. Çalışmayı özlemişim. Şimdi dinlenme zamanı değil, çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.