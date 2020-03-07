Emniyet Müdürü Bodur'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret
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Emniyet Müdürü Bodur'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

07.03.2020 07:47 | Son Güncelleme: 07.03.2020 07:47
Emniyet Müdürü Bodur'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Belediye Başkanı 'ye nezaket ziyaretinde bulundu.


Başkan Hükmü Pekmezci, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'u belediye girişinde karşıladı. Daha sonra makama geçen ikili bir süre gündeme dair sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Pekmezci, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek Bayburt'a hep beraber hizmet edeceklerini ifade etti.


Emniyet Müdürü Bodur ise kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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