Emniyet Müdürü Aydoğan'dan Ticaret Borsasına Ziyaret

Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Sivas Ticaret Borsasını ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Aydoğan, Sivas Ticaret Borsasına iadeyi ziyarette bulunarak, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Başkan Vekili Tarık Günhan ile görüştü.

Sivas Ticaret Borsası'nın önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade eden Aydoğan, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu şehirde görev yapmaktan mutluluk duyuyorum. Sivas tarihi ve stratejik konumu bakımından önemli bir il. Kültürünü, örf ve adetlerini günümüze kadar koruyabilen güzel bir Anadolu şehri. Bizler de Sivas İl Emniyet Müdürlüğü olarak kanunlarla bize verilen sorumlulukları yerine getirmek için 24 saat aralıksız görevimizin başındayız. İlimizde var olan huzur ve güven ortamını bundan sonra da devam ettirmek hem temel amacımız. Sivas'ın daha da huzurlu bir il olması için çalışacağız."

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Emniyet Müdürü Aydoğan'a teşekkür etti.