Emniyet Müdürü Aydın sınır kapısında incelemelerde bulundu
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Emniyet Müdürü Aydın sınır kapısında incelemelerde bulundu

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

23.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:18
Emniyet Müdürü Aydın sınır kapısında incelemelerde bulundu

İl Emniyet Müdürü Atanur , Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.


Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Burada Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş'ten bilgi alan Atanur, daha sonra aldıkları başarılı sonuçlar ile tanınan Yüksekova TOKİ Anadolu Lisesi Kadın ve Erkek Futsal takımlarını ziyaret etti. Öğrencilere iyi sporcu olmanın iyi insan olmakla birlikte anlam kazandığını ifade eden Atanur, sporculara başarılar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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