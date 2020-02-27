Emniyet Müdürü Aydın sınır'da

27.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:28

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Çukurca Üzümlü sınır kapısında incelemelerde bulundu.



Bir süre önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere sınır kapısında incelemelerde bulunan Emniyet Müdürü Aydın, daha sonrada Yüksekova ilçe merkezinde ziyaretlerde bulunmuştu. Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kuzey Irak sınırında buluna Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü sınır kapısında incelemelerde bulundu. Buradaki vatandaşlarla tek tek tokalaşan Müdür Atanur, bir süre sohbet etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA