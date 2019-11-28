Emniyet Müdürü Aydın, öğrencileri kabul etti

28.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:50

Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Aydın, ağırladığı öğrencilerle sohbet etti, hediye verdi.

Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

Öğretmenlerinin eşlik ettiği öğrenciler de Aydın'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA