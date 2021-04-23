Emniyet Müdürü Aydemir, koltuğunu Yahya'ya devretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emniyet Müdürü Aydemir, koltuğunu Yahya'ya devretti

Emniyet Müdürü Aydemir, koltuğunu Yahya'ya devretti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun İlkadım İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Servet Yahya Beytekin'e devretti.

Samsun İlkadım İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Servet Yahya Beytekin'e devretti.

Samsun'da 5. sınıf öğrencisi Servet Yahya Beytekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenle İlkadım İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir'in makamına geçti. Servet Yahya Beytekin, temsilen polis aracıyla alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Beytekin burada, kapıdaki nöbetçi polis memuru tarafından tekmil verilerek karşılandı. Beytekin ardından da İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir'in makam odasına geçerek, makam koltuğuna oturdu.

Anons yaparak, görevlerinde başarılar diledi

İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, temsilen koltuğunu teslim ettiği öğrenci ile bir süre sohbet etti. Oldukça renkli geçen sohbette Aydemir, polis teşkilatının görevleri hakkında Beytekin'i bilgilendirdi. Polisliği çok sevdiğini belirten Servet Yahya Beytekin ise daha sonra telsizle birimlere anons yaparak, görevlerinde başarılar diledi.

Aydemir, gün sonunda ise temsilen makamını devrettiği Beytekin'e çeşitli hediyeler takdim etti. Polislerle hatıra fotoğrafları çektiren Beytekin, polis otosuyla evine bırakıldı. - SAMSUN

Emniyet Müdürü Aydemir, koltuğunu Yahya'ya devretti
Emniyet Müdürü Aydemir, koltuğunu Yahya'ya devretti
Emniyet Müdürü Aydemir, koltuğunu Yahya'ya devretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Nikos Dendias Meral Akşener Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Toprak Sergen Caner Cindoruk
Spor Ünal Karaman Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Suat Arslanboğa
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Emniyet Müdürü Aydemir, koltuğunu Yahya'ya devretti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:44:40. #1.14#

title