Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle bir araya geldi

Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle geçtiğimiz ay Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aslan, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle geçtiğimiz ay Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Aslan, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Tece Polisevi'ndeki toplantıda konuşan Aslan, her türlü iyi niyetli eleştiriye açık olduklarını belirterek, "Sizler halkın haber alma hakkını kullanmalarına aracı olan meslek grubusunuz. Bizler ne kadar iletişim halinde olursak, halkımız da o kadar doğru ve zamanında haber almış olur" dedi.

Mersin'de güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getirmek için çalışmalar yapacağını söyleyen Aslan, "Mersin halkına nasıl daha güzel, daha kaliteli güvenlik hizmeti sunarız, bütün derdimiz bu. Bunu kendi doğrularımız çerçevesinde yapıyoruz ancak bu yaptıklarımızın halkın nezdinde bilinmesi, halkın bilgilendirilmesi ve bazı konularda bilinçlendirilmesi için basının desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai İbrahim Aydemir Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Çekmez Merve Boluğur Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Erol Bulut Arda Güler Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Emniyet Müdürü Aslan, gazetecilerle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 01:09:42. #1.14#

title