Emniyet Müdürü Aslan duyarsız kalmadı
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Emniyet Müdürü Aslan duyarsız kalmadı

Emniyet Müdürü Aslan duyarsız kalmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum'da engelli aracı çalınan İbrahim Taştekin'in polise aracının bulunması için yaptığı başvuruya duyarsız kalmayan İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, engelli çocuğa akülü sandalye alarak hediye etti.

Erzurum'da engelli aracı çalınan İbrahim Taştekin'in polise aracının bulunması için yaptığı başvuruya duyarsız kalmayan İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, engelli çocuğa akülü sandalye alarak hediye etti.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün 155 Polis İhbar hattını arayan Murat Taştekin, evinden ayrılarak köyüne gittiğini ve evine döndüğünde engelli oğlu İbrahim Taştekin'in kullandığı tekerlekli sandalyesinin çalındığını, engelli aracını bulamadığını bildirdi.

Emniyet ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren faillerin tespiti ve yakalanarak adalet önüne çıkarılması için soruşturma başlattı.

Konudan haberdar olan Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın talimatı ile her daim halkın hizmetinde ve yanında olan, sosyal dayanışma duygularını pekiştirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü personeli olarak engelli çocuğun mağduriyetini gidermek, toplumsal yaşamda yerini alabilmesini sağlamasına bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek amacıyla akülü araç temin edilerek İbrahim Taştekin'e evinde hediye edildi. - ERZURUM

Emniyet Müdürü Aslan duyarsız kalmadı
Emniyet Müdürü Aslan duyarsız kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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