Emniyet Müdürü Aşkın, aday polis memurlarıyla bir araya geldi

28.08.2019 20:06

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden mezun olduktan sonra İzmir'de görevlendirilen 823 aday polis memurla toplantı yaptı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, göreve yeni başlayan memurlarla, Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.

İzmir'e atanan aday polis memurlarından 100'ünün trafik hizmetlerinde, 723'ünün ise genel hizmet birimlerinde görevlendirildiği kaydedildi.

Aşkın'ın toplantıda, aday polis memurlarına, emir ve talimatlarını ilettiği ve tecrübelerini paylaştığı bildirildi.

Aşkın'ın, personelden, ormanlık alanlarda daha dikkatli olmalarını, yangın çıkarılmasına elverişli malzemelerin satışlarının takip edilerek tespit edildiğinde konunun ilgili kısımlarla paylaşılmalarını istediği, ilçe Emniyet müdürlerine de orman şefleri ile iş birliği halinde olmaları talimatını verdiği belirtildi.

Kaynak: AA