Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden saldırganı öven o polis, ihraç edildi

TUNCELİ'de 1 yıldır aranan üniversiteli Gülistan Doku'nun kaybolmasının şüphelisi erkek arkadaşı, Rusya uyruklu Z.A.'nın üvey babası Engin Yücel, 2018'de Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden İsmail Hakkı Saraçoğlu'nu övücü sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca polislikten ihraç edildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2019'dan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasının şüphelisi olan erkek arkadaşı Z.A.'nın polis memuru üvey babası Engin Yücel, soruşturma kapsamında, görevini kötüye kullanarak, genç kıza ait kişisel bilgileri ele geçirip, sosyal medyadan paylaşması üzerine bir süre önce açığa alındı.

Engin Yücel hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 'görevi kötüye kullanarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek' ve 'görevini kötüye kullanarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek' suçlarından 4,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Tunceli Valiliği'nce başlatılan idari soruşturma ise sürdürülüyor. Öte yandan sosyal medya hesapları incelenen polis memuru Engin Yücel'in, 2018 yılında, Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin katil zanlısı İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında övücü paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Tunceli Valiliği, Yücel'in paylaşımlarını meslekten ihraç talebiyle İçişleri Bakanlığı'na bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından Engin Yücel, meslekten ihraç edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM