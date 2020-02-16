Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı zanlıları sağlık kontrolüne çıkarıldı
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Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı zanlıları sağlık kontrolüne çıkarıldı

İSTANBUL (İHA) – Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolüne çıkarıldı.

16.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:12
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastı zanlıları sağlık kontrolüne çıkarıldı

(İHA) – Emniyet Müdürü 'nin şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolüne çıkarıldı.


Rize'de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 2 yıl önce makam odasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olmuş, suikastta FETÖ bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul polisince suikasta ilişkin FETÖ mensuplarına yapılan operasyonlarda, 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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