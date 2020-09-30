Emniyet Müdürü Alper Karabağ'a Trabzon'dan böyle mesaj gönderdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Emniyet Müdürü Alper Karabağ'a Trabzon'dan böyle mesaj gönderdi

30.09.2020 18:28 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:33
Emniyet Müdürü Alper Karabağ'a Trabzon'dan böyle mesaj gönderdi

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon'da katıldığı bir özel harekat polisinin düğününde yaptığı konuşma ile dikkat çekti.

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon'da katıldığı bir özel harekat polisinin düğününde yaptığı konuşma ile dikkat çekti. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya sayfasında paylaşılan videoda bir özel harekat polisinin nikahına katılan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in "Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurdum da 'Sayın Müdürüm bizi ne zaman Karabağ'a gönderecek?' diye bekliyorlar" sözleri herkesi duygulandırdı.

Kendisi de Özel Harekat kökenli bir Emniyet Müdürü olan Metin Alper, bir memurun şahidi olarak katıldığı törende söylediği sözlerle dikkat çekti. Alper konuşmasında son yaşanan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara dikkat çekerek "Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurdum da 'Sayın Müdürüm bizi ne zaman Karabağ'a gönderecek?' diye bekliyorlar" cümlesiyle salondakilerden alkış alırken, o anların videosu 'Çırpınırdı Karadeniz' parçasıyla Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Emniyet Müdürü Metin Alper, konuşmasında "Bugün benim benim bir evladımın, bir yiğidimin, hilal bıyıklı bozkurdumun nikahına geldim. Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurtum da 'Sayın Müdürüm bizi ne zaman Karabağ'a gönderecek?' diye bekliyorlar. Karabağ'ın göbeğine Türk'ün bayrağını Türk'ün sancağını dikmek üzere hazır bekliyorlar. Özel harekat Şubesi öyle bir şubedir ki; buradaki yiğitler, buradaki aslanlar şimşek gibi çakar, sel gibi coşar, huduttan hududa yol bulup koşar, cepheden cepheye yeri geldiği zaman sorar. Tarık bin Ziyad'ın gemilerini yakıp arkasına bakmadığı gibi benim koçyiğitlerim de arkasına bakmadan sadece ve sadece kendilerine verilen hedefe korkusuzca, cesurca, yürekli bir şekilde bir aslan gibi giden hilal bıyıklı bozkurtlarım hepsini gözlerinden öpüyorum. Bu evlilik de hayırlı olsun, bu evlilikten doğacak asenalar, alperenler de bizden sonra bayrağı dalgalandıracak inşallah" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo İlham Aliyev Angela Merkel Charles Michel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mert Fırat Ercan Kesal Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Sörloth Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Eddie Newton
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emniyet Müdürü Alper Karabağ'a Trabzon'dan böyle mesaj gönderdi - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 18:33:18. #1.14#
title