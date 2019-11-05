Emniyet Müdürü Alper'den iadeyi ziyaret

05.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:28

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ne (TGC) iade-i ziyarette bulundu.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Alper, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Hacısalihoğlu, Alper'e görevinde başarılar dileyerek, iş dünyası olarak güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Alper, TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni de gezerek, müze şeref defterini imzaladı.

Daha sonra TGC'yi ziyaret eden Alper, Başkan Ersen Küçük, başkan yardımcıları ve basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

Alper, basının toplumun haber alma hakkını yerine getiren son derece önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Küçük ise Trabzon basını olarak emniyet teşkilatına desteğe her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA