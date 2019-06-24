Emniyet Müdürü Alper: "Besni'de yaşanan olay hepimizi üzdü"

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki polis memuru ile kamyon şoförü arasında yaşanan olayın ardından, kamyon şoförünün yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Emniyet Müdürü Metin Alper ile bir araya geldi.

Besni-Gaziantep karayolu üzerinde izinli olan iki polis memurunun kamyon şoförü Abdullah Özoğul'u yol verme kavgasında darp ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde hadise yaşanmıştı. Yaşanan olayın ardından Adıyaman Şoförler Odası Başkanı Ahmet Taş, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay'ı, Abdullah Özoğul ve yakınları Emniyet Müdürü Metin Alper'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, her iki tarafta yaşanan olaydan dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek olayın etkilerinin azaltılması ve çözüm bulunması yönünde mutabık kaldı.

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, yaptığı açıklamada, "Yaşanan bu elim hadiseden dolayı, personelim ve şahsım adına sizden ve vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Konu ile ilgili gerekli adli ve idari tahkikatlar zaman geçirilmeden başlatılmıştır. Şahsım ve personelim dün ve bugün olduğu gibi yarında halkımız ve vatanımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bu tarz olaylar yaşanmaması için personelimize gerekli hizmet içi eğitimler verilmekte ve gerekli uyarılar yapılmaktadır" dedi.

Alper ayrıca, konuyu istismar etmeye çalışarak, kendisine fırsat çıkarmaya çalışanlara itibar edilmemesi ve yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi gerektiği hususu dile getirildi.

Abdullah Özoğul isimli şahıs ise yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu, polisimizi ve devletimizi çok sevdiğini, ailesinden bir çok polis ve asker olduğunu, bu olayın Emniyet Teşkilatına mal edilmemesi gerektiğini dile getirerek, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve Emniyet Teşkilatına güveninin sonsuz olduğunu belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA