Emniyet Müdürü Aktaş'ın denetimlerde sosyal mesafe hassasiyeti Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş şehrin giriş çıkışlarına kurulan uygulama noktalarını ve polis merkezlerini denetlerken, sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş şehrin giriş çıkışlarına kurulan uygulama noktalarını ve polis merkezlerini denetlerken, sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Aktaş, yeni tip korona virüs yayılmaya başladıktan sonra sağlık çalışanları gibi çok yoğun çalışan polisleri görev yerlerinde denetledi. Aktaş, özellikle şehrin giriş çıkışlarında gece-gündüz çalışan polisleri denetlemesi sırasında sosyal mesafeye azami dikkat gösterdiği görüldü. Görevli polislerin de maskeli, özel kıyafetli ve yüz korumalı olması dikkat çekti.

Aktaş, polis merkezi denetimlerinde de kendini karşılayan polislerle sosyal mesafeye dikkat etti. Her polisin arasında en az 2'şer metre mesafe konarak Aktaş'ı selamladığı görüldü. Aktaş, Türk polisinin bu aşamada gece-gündüz fedakarca çalışmasına millet için devam edeceğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA